主要业者学前中心幼教和领导者下来两年加薪10％至30％

（早报讯）接下来两年，在主要业者经营的学前教育中心任职的幼儿教师和领导者，薪金将上调10％至30％。工作表现优越者，加薪幅度越高。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（10月29日）在学前教育庆祝活动（Early Childhood Celebrations）上宣布，政府将同主要业者（Anchor Operator）合作，下来两年为幼儿教育工作者加薪。

这意味着，到了2024年，在主要业者学前中心任教的幼儿教师，按不同资历和工作表现获得加薪后，月薪将介于2900元至6600元。

此外，明年起，获主要业者学前中心聘用的初级幼儿教师，起薪也会增加。

无论是应届毕业生或中途转业者，只要持有受幼儿培育署承认的学前教育专业文凭，并且加入主要业者经营的学前中心，他们的月薪将从目前的2600元，调高至2800元。

本地目前有超过2万3000名幼教工作者。为了满足下来增加学前教育学额的需求，学前教育领域还须增聘多3500人。

另一方面，幼儿培育署将同学前业者和学前中心领导人合作，改善幼儿教师工作条件和文化。

幼儿培育署就如何改善工作条件询问本地幼儿教师，收集的建议包括重新检讨学前中心目前星期六得营业的安排，好让幼儿教师更好地平衡工作与生活。幼儿培育署下来几个月准备征询各方意见，预计明年中公布结果。