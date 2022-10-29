11月起 人协为社区志愿服务计划提供项目津贴

文 /
陈可扬

发布 / 2022年10月29日 12:30 PM

更新 / 2022年10月29日 12:58 PM

人协副主席、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左）和副总理兼财政部长黄循财星期六上午出席在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会。（陈来福摄）
人协副主席、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左）和副总理兼财政部长黄循财星期六上午出席在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会。（陈来福摄）

字体大小:

（早报讯）想在不同领域推展公益事业的公众，11月起可以向人民协会申请一笔不超过1000元的津贴，作为社区志愿服务项目的运营费用。有意申请者可向各个民众俱乐部了解详情。

人协副主席、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（10月29日）上午在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会上，宣布社区志愿服务计划（Community Volunteer Scheme）的实施细节。

社区志愿服务计划是今年3月唐振辉在国会参加文社青部开支预算辩论时做出的宣布之一。在这个计划下，人协将提供津贴以及与其他相关机构合作，让公众有更多参与志愿服务的方式。

申请补贴的项目不一定要由基层义工负责，涵盖的内容也可以包括环保、心理健康、帮助年长者熟悉数码世界等等。

唐振辉在活动场边受访时说：“只要是能够为人民服务、改善人们生活、促进社区凝聚力与和谐的项目，我们都会支持。”

除了运营费用补贴，这些社区志愿服务项目也有机会使用民众俱乐部的设施，或者通过人协与其他志同道合者取得联系，共享服务机会与资源。

以主宾身份出席活动的副总理兼财政部长黄循财在发言时，也提到有很多新加坡人热衷于为社区做事，但他们未必能像基层义工一样投入时间或精力，另外也有一些人只愿意投入特定的课题，比如环保或倡导心理健康。

黄循财说：“我们可以为这一群新加坡人做更多事情，吸引更广泛的群体参与社区服务。人协可以提供现有基层结构以外的平台，提供较为灵活的机会，让人们成为社区义工。”

超过1800人出席了今年的社区研讨会。这也是冠病疫情暴发以来，研讨会首次完全在线下举行。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容