11月起 人协为社区志愿服务计划提供项目津贴

（早报讯）想在不同领域推展公益事业的公众，11月起可以向人民协会申请一笔不超过1000元的津贴，作为社区志愿服务项目的运营费用。有意申请者可向各个民众俱乐部了解详情。

人协副主席、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（10月29日）上午在淡滨尼天地举行的人协社区研讨会上，宣布社区志愿服务计划（Community Volunteer Scheme）的实施细节。

社区志愿服务计划是今年3月唐振辉在国会参加文社青部开支预算辩论时做出的宣布之一。在这个计划下，人协将提供津贴以及与其他相关机构合作，让公众有更多参与志愿服务的方式。

申请补贴的项目不一定要由基层义工负责，涵盖的内容也可以包括环保、心理健康、帮助年长者熟悉数码世界等等。

唐振辉在活动场边受访时说：“只要是能够为人民服务、改善人们生活、促进社区凝聚力与和谐的项目，我们都会支持。”

除了运营费用补贴，这些社区志愿服务项目也有机会使用民众俱乐部的设施，或者通过人协与其他志同道合者取得联系，共享服务机会与资源。

以主宾身份出席活动的副总理兼财政部长黄循财在发言时，也提到有很多新加坡人热衷于为社区做事，但他们未必能像基层义工一样投入时间或精力，另外也有一些人只愿意投入特定的课题，比如环保或倡导心理健康。

黄循财说：“我们可以为这一群新加坡人做更多事情，吸引更广泛的群体参与社区服务。人协可以提供现有基层结构以外的平台，提供较为灵活的机会，让人们成为社区义工。”

超过1800人出席了今年的社区研讨会。这也是冠病疫情暴发以来，研讨会首次完全在线下举行。