连闯老庙工厂 水獭吞噬30鱼

（早报讯）工业区也“沦陷”！水獭家族屠妖节早晚连闯工厂和百年庙宇，至少30条鱼成腹中餐，“干案”过程被电眼拍下。

热心读者通知《新明日报》，指上周一（10月24日）清晨，适逢屠妖节假期，位于勿洛申南弯（Senang Crescent）一带的两家工厂和庙宇遭到水獭大举侵入，养在鱼池里的数十条鱼“惨遭毒手”，成为腹中餐。

附近厂家拍到六只水獭“入侵”鱼池。（受访者提供）

记者辗转找到率先发现鱼池遭殃的郑先生（54岁），他说星期二回到工厂时发现两条已经没了鱼头的鱼尸在鱼池旁，事后调阅电眼画面才发现工厂遭水獭家族“入侵”。

根据他提供的电眼画面，屠妖节当天凌晨3时许，至少四只水獭穿过铁门直奔水池，在大快朵颐一番后，再迅速离开。

“我前后养了鲤鱼超过一年，如今20条鲤鱼全被吃掉，十分心疼，不过离奇的是，水獭如何从外面知道工厂内有鱼，以及其位置。”

他事后也将消息告诉同街另一工厂的好友蔡先生（56岁），对方才去看闭路电视，结果发现水獭也吃了他的鱼。

蔡先生透露，在工厂外放置水池已有七年，里头有15只鱼左右，水獭共吃了六只。

他事后已为鱼池加盖防止水獭有机可乘，不过暂时不会添购新的宠物鱼。

根据工厂外的电眼画面，案发时间为屠妖节晚上9时许，共六只水獭“入侵”鱼池，记者事后观察，鱼池中还有数只鲤鱼、血鹦鹉和一只乌龟。

庙宇负责人：在此数十年 首遇这种情况

此外，同街的百年庙宇顺山亭，俗称‘榕树脚大伯公庙’的负责人谢汉武（73岁）告诉记者，原在池里买了三四个月大的数十只鲤鱼，岂料一夕全无，如今鱼池空空如也。

“我在这里数十年，第一次遇到这样的情况。”