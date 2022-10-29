男子为飞德见妻 花3万元买假护照坐牢

（早报讯）刚新婚两个月就被遣送回国，并被禁接下来两年再入境德国，斯里兰卡男子为见爱妻铤而走险，带着假护照想从新加坡“偷渡”到目的地，结果惹上牢狱之灾。

被告是30岁的安东尼穆都（Anthonimuthu Kingsley），来自斯里兰卡。他星期五（10月28日）承认持有伪造的德国护照，被判坐牢八个月。

今年9月30日，被告在樟宜机场第三搭客大厦因持有伪造的德国护照遭逮捕，并交由移民与关卡局进行调查。

庭上揭露，被告早前从德国被遣送回斯里兰卡，还下令他在2024年前都不得再进入德国，但庭上没有解释当中原由。

根据调查，被告的妻子住在德国，他为了奔赴德国找爱妻，在斯里兰卡雇用一名中介，让对方想办法帮他进入德国，并答应在入境德国后，付对方2万美元（约2万8265新元）。

中介于是以被告的个人资料伪造了一本德国护照，过后将假护照连同飞往新加坡的机票交给他。中介让他先用自己的护照到新加坡，再用假护照飞往法国，之后再为他安排前往德国的行程。

今年9月28日，被告启程飞往新加坡，并持有30天的旅游准证。

两天后（30日），中介通过WhatsApp发了两张机票给被告。一张用他真实护照资料购买回返斯里兰卡的机票，另一张用假护照的资料购买前往法国的机票。

被告同天到机场，按照中介的指示，为两个航班都办登机手续，一个拿出斯里兰卡的真护照，另一个则拿出假的德国护照。

他后来在等待上飞机时被捕。

后悔不听妻劝告

被告说：“如果我当初听妻子的劝告，就不会这样了。”

被告求情时称，他和妻子结婚才两个月就被迫分开。

他说，虽然妻子曾劝他不要冒险，但他当时没意识到会有那么严重的后果，所以才会继续执行计划。

妻子下个月生日，如今自己遭还押与她断联，他说妻子以往天天和他通电话，如今那么久没有他的消息，一定很担心。

悔不当初的他答应不会重犯，恳求法官从轻发落。

主控官说，虽然一切都由中介安排，但被告清楚知道自己在做什么，仍按照中介的安排执行，因此必须严惩以儆效尤，促请法官判他坐牢八个月。