SBF执行总裁蓝一洋年底卸任 明年出任RWS副行政总裁

（早报讯）新加坡工商联合总会（SBF）执行总裁蓝一洋今年底将卸下总裁职务，明年1月1日出任圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）副行政总裁。

新加坡工商联合总会发言人星期六（10月29日）就圣淘沙名胜世界委任蓝一洋的宣布回应说：“蓝一洋将于2022年12月31日卸下新加坡工商联合总会执行总裁职务。我们感谢蓝一洋对总会和会员的卓越服务。担任总会执行总裁以来，蓝一洋在冠病19大流行期间努力不懈，使总会更强大，以更好地支持企业，并促进会员之间的合作。我们感谢蓝一洋的贡献，并祝愿他一切顺利。总会正在敲定执行总裁继任的细节，并将在适当的时候发布消息。”

圣淘沙名胜世界星期五（28日）晚上发文告宣布委任蓝一洋（50岁）为副行政总裁，以及委任安德鲁·麦唐纳（Andrew Macdonald）为首席赌场营运官，以推动业务可持续增长。

文告说，蓝一洋曾在公共部门担任高职11年。一旦获得赌博管制局批准，蓝一洋将于明年1月1日加入，担任副行政总裁，协助圣淘沙名胜世界总裁陈启德执行策略、管理和发展圣淘沙名胜世界的业务，并确保日常营运表现和卓越组织管理。

安德鲁·麦唐纳是在今年9月1日加入，之前他是拉斯维加斯金沙的企业高级副总裁兼首席赌场营运官，以及滨海湾金沙赌场的执行副总裁。