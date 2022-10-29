乌敏岛展开红树林生态修复计划 料逾8000棵将自然再生

（早报讯）乌敏岛南岸双溪榴梿池展开本地首个大型红树林生态修复计划，到了2026年，这一处料有约8000棵红树林自然再生，有助我国应对气候变化及加强海岸线防护。

国家公园局也计划在红树林修复计划完成后，在这一地点建造步道和举办社区活动，为公众提供休闲新去处。

根据公园局与华侨银行星期六（10月29日）发出的文告，名为OCBC红树林公园完成后，预计有约8000棵红树林可自然再生。华侨银行职员与来自乌敏岛网络之友的义工将在下来六年，于乌敏岛沿岸种植约1000棵红树林幼苗。

这些红树林预计共可吸收多达3000万公斤的二氧化碳。

华侨银行共捐赠300万元给公园局，除了用来展开这项红树林复育计划，也会用作红树林与二氧化碳储存方面的研究。

位于双溪榴梿的红树林复育范围占地四公顷。这一地段原本拥有大量红树林，但大部分在90年代被清除以建造水产养殖池。养殖池在2001年已被废弃。

公园局将采用红树林生态修复（Ecological Mangrove Restoration）技术，打造可自行维持的红树林生态系统，只需少量人工干预就可促进再生。

目前，双溪榴梿池的池床低于平均海平面0.22米，不利于红树林生长。公园局自然保护处高级署长林良任说，下来的工作就包括把池床升高并制造斜坡，让不同品种的红树林可自然再生。

“这样一来，无论是在涨潮或低潮的时候，红树林苗都可被冲到斜坡上，在基质（substrate）扎根，自然再生。”