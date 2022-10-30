部长走访选区活动复办 将融入新加坡携手前进运动元素

（早报讯）第四代领导班子恢复部长走访选区活动，并会把“新加坡携手前进”运动元素融入访问活动，以及把接触面扩大至更广大的社区伙伴等群体。

作为第四代领导班子领军人的副总理兼财政部长黄循财星期天（10月30日）展开冠病疫情以来首场部长走访选区活动，到访杨厝港区并接受媒体访问时说，随着疫情限制措施放宽，部长走访选区活动也会复办，除了12月，每两周由一名第四代领导班子的部长走访不同选区。

黄循财说，“新加坡携手前进”运动正在进行，当局会把这项运动带到基层。“我们会更多与居民就地联系，听取他们的看法和他们对深度关心的一系列政策课题的反馈。”

此外，部长走访选区活动也不只是面向基层组织，而是涵盖更广大的社区伙伴和利益相关方。黄循财说，当局希望更好地了解社区里各个不同的创新项目。

疫情前，部长走访选区定期举行，上一次是在2020年2月。黄循财说，当局已拟好接下来约一年的走访活动，直至明年9月。第四代领导班子会走访大部分基层，包括由反对党掌管的选区。他们也会优先走访基层组织顾问处于首届任期的选区。

黄循财在星期天的走访活动中，在杨厝港区基层组织顾问叶汉荣的陪同下，了解区内各项活跃乐龄和亲失智症患者措施。杨厝港区计划到了2025年，成为新加坡第一个全面涵盖有地住宅、公共住屋和社区空间的亲失智症患者邻里。