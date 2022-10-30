调查：担心“钱不够用” 三分一国人因此失眠

（早报讯）调查显示有三分之一的国人因担心“钱不够用”而失眠，而主要忧虑包括意外支出、教育费、是否有足够退休金等等。

《海峡时报星期刊》报道，这项由汇丰银行进行的调查也显示，将近一半的我国居民会因为财务相关压力而为此焦虑，以致影响他们的心理和身体健康。大部分人就指出，会出现这样的情绪跟他们也得为照顾伴侣、孩子、父母等的财务操心有关。

参与的上千名受访者回答一系列跟个人财务规划等相关的问题，而仅三成者财务规划健康，约一半处于过得去的水平，有两成则属于不及格范畴。豪无意外，那些点出财务问题影响心理健康的，也是在调查中财务规划健康指数偏低的群体。

心理卫生学院医疗委员会副主席（临床）及高级专科顾问莫毅明副教授指出，因财务问题而感到焦虑并不罕见，而这些焦虑及失眠的情况其实也并非完全是财务问题所致。其他影响因素包括担心无法达到事业目标，以及能否安心地提早退休等等。

“我们如今生活在充满变数的世界。疫情持续、地缘政治导致物价上涨以及下来可能出现全球经济衰退，为将来担忧也是正常的。”

调查发现，让最多人担忧的包括无法预计的支出、海外的教育费、奉养父母的开销、难负担理想的房屋以及有没有足够的退休金养老。

不担心减薪失业

同样的调查也曾在去年展开，当时我国面对的冠病疫情和现在有别，许多行业挣扎求存，因此让民众最担忧的是会否被减薪以及裁员。然而，在今年的调查中，上述担忧并未被提及，因为现在有很多雇主都在积极招聘而且愿意支付更高薪水留人。

莫毅明副教授补充，国外研究显示，尽管民众会因为赚得更多而觉得比较快乐，但靠着增加的收入换来的快乐会来到一个临界点，过了一定数额后，生活的意义比起收入更能影响一个人的快乐指数。