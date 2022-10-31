建屋局上财年净赤字43.67亿元 达历来新高

（早报讯）随着冠病疫情趋缓，建屋发展局开始发展更多预购组屋项目、发放给买家的购屋津贴也增加，使上财年的净赤字扩大至43亿6700万元，写下历来新高。其中，88％的亏损额源于帮助新加坡人拥屋的“居者有其屋”计划。

根据建屋局星期一（10月31日）公布的2021／2022财年年报，截至今年3月底的财年里，“居者有其屋”计划的赤字达38亿5000万元，比前一财年多近一倍。

建屋局发文告解释，这个赤字主要由三个环节产生，其一是还在发展中组屋的预计亏损，占22亿6200万元。这是因为，去年开始发展的预购组屋项目比前年多66％，政府投放的津贴以及提供给买家的购屋津贴也随之增加。

面对疫情对建筑业的冲击，建屋局为承包商提供了多方面财务援助，例如分担因项目工程延误而增加的器材租金等费用。当局也采取措施应对全球边境限制对建材供应的干扰，这些都推高了发展中组屋的预计亏损。

另两个促成“居者有其屋”赤字的环节是完成组屋销售程序导致的毛亏损（6亿5900万元），以及发放给转售组屋和执行共管公寓（EC）买家的公积金购屋津贴（8亿4900万元）。完成组屋销售程序是指当局把钥匙交给买家，上财年销售的单位有1万3506个，比前个财年的8124个多。