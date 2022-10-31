新组屋按可负担程度定价 不跟地价挂钩

（早报讯）自2019财年，新组屋项目的建筑成本涨了约三成，这些成本大多由建屋发展局承担。即使成本上涨，新组屋仍是按照可负担程度，而不是发展成本来定价。

建屋局星期一（10月31日）配合最新年报发文告说，从过去两年扩大的赤字可见，建屋局为住房计划投放了更多津贴，也提供公积金购屋津贴给买家，使新组屋维持在负担得起的价位。

房价近来掀起热议，政府也再次回应人们对于组屋价格是否仍会负担得起的担忧，表明预购组屋的定价不为收回发展成本。这个发展成本包括建筑和土地成本。

换言之，新组屋的定价与买地价格并不挂钩，即使地价上扬，组屋定价也不会随之被抬高。

建屋局局长陈明锐在媒体说明会上指出，新组屋获高额津贴，而且是按可负担程度（affordability）来定价，即考虑到家庭收入与各类房型价位的函数。建屋局也为符合条件的首次购屋者提供购屋津贴，并给予最有需要者更多援助。

“因此，新组屋并非按照预购组屋项目的总发展成本，即建筑和土地成本来定价。总体而言，建屋局每个财年从销售组屋获得的金额，比所产生的总发展成本少。”

在为新组屋定价时，当局是先考虑附近类似转售组屋的价格，以及个别单位的特点和当前市场条件，以确定它的市价，然后在这个基础上投放大量津贴，确保购屋者负担得起。