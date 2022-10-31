星期一开盘可关注股票

（早报讯）美国9月份的消费者支出好于预期助带动投资者情绪，美国股市上星期五（10月28日）全面上扬，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨2.87％、2.46％和2.59％。

亚太股市星期一（31日）开盘时都上涨，日本、悉尼和韩国分别涨1.39%、1.08%和0.38%。

新加坡海峡时报指数上星期五高开高走，闭市收高43.95点或1.46％，报3059.19点。

以下是星期一值得关注的股票：

1.莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）星期一开市前发布的第三季业务报告显示，集团第三季税后盈利同比增加62.1％至3830万元，营收则同比增加6.5％至1亿9950万元。集团今年首九个月税后盈利同比大涨57.3％至9820万元，营收则涨9.6％至5亿8180万元。

2.ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）开市前发文告宣布，位于澳大利亚昆士兰53 Peregrine Drive的物流房地产项目已于10月24日完成资产提升计划（AEI）。这个项目出租给ACFS Port Logistics，已从10月25日开始贡献收入。

另外，位于大成道（Tai Seng Avenue）19号的高规格（high-specs）房地产项目完成资产提升计划后已取得100％的承诺租约。

3.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）开市前发布的第三季业务报告显示，信托首九个月总营收同比增加7％至14亿2860万元人民币，净房地产收入则增加7.5％至9亿7080万元人民币。零售组合的租金调升率增加4.9％，新经济组合的租金调升率则增加5.6％。信托零售、商业园和物流园组合的租用率分别是96.7％、94.3％和96.6％。

4.Aspen集团上星期六（29日）宣布旗下子公司Aspen Glove接到信函和通知，指在JR工程与医药科技公司（简称JR）起诉SRAM & MRAM Technologies等五个答辩人的官司中，JR已向法庭提出申请，要把Aspen Glove列为索偿的第三造。

在这起官司中，答辩人也对JR提出反诉，追讨约2670万令吉（800万新元），当中包括答辩人支付给JR以取得手套供应的款项。Aspen Glove表示将据理力争。官司在吉隆坡高等法院审理，法庭已定在11月2日通过电子方式审理JR提出的申请。