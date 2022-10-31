本地股市星期一早盘大涨逾2％

（早报讯）美国股市上星期五的强劲表现带动亚太股市和本地股市取得良好表现。新加坡海峡时报指数星期一（10月31日）截至午休时大涨67.55点或2.21％，报3126.74点。

俄罗斯上星期六（10月29日）以乌克兰袭击俄国船只为由，暂停执行黑海港口农产品外运协议，导致小麦和其他粮食价格大涨。本地农粮股在早盘时也大涨，截至午休时，丰益国际（Wilmar International）和翱兰集团（Olam Group）分别涨9.72％和3.08％，报3.95元和1.34元。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说，随着俄罗斯的最新动作，对全球粮食供应的担忧导致小麦期货大涨超过5％，玉米价格涨超过2％，本地农粮股如丰益国际和翱兰集团也随即上涨。

李经伟说，丰益国际上星期五傍晚发布的良好业绩给其他农业食品（agri-food）股，特别是棕榈油股带来溢出效应。丰益国际今早上涨超过9％，推动了海指上涨。益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）等棕榈油股也在早盘时上涨。

李经伟认为，俄罗斯的举动对本地农业食品股的影响有限，也许只是个反射反应（knee-jerk reaction）。

他表示，海指早盘上涨主要是因为在海指权重较大的三大银行股都上涨。大华银行（UOB）上周发布好于预期的业绩带动本地三大银行股上涨。

截至11时50分，亚太股市多数上涨。除了上海微跌0.03%，日本、台湾、韩国、悉尼、深圳和香港分别涨1.56%、1.42%、1.04%、0.96%、0.65%和0.42%。

海指成份股方面，24只上扬，一只持平，五只下滑。

星展集团（DBS）发布的报告指出，美国联邦储备局预计在本周三（11月2日）进行第四次的升息，将利率上调75个基点至4％。全球经济前景暗淡，国际货币基金组织（IMF）预测明年的全球经济增长会从今年的3.2％放缓至2.7％。该组织也认为，全球经济增长有四分之一的可能性下滑至2％以下，以及10％至15％的可能性下滑至低于1％。