大华银行为六行业客户设定去碳化目标

（早报讯）大华银行（UOB）为六个行业的企业客户设定去碳化目标，承诺在2050年实现净零排放目标。

大华银行星期一（10月31日）作出上述宣布。这六个行业的客户占银行企业贷款总额大约60％。它们都是高排放的行业，包括电力、汽车、石油与天然气、房地产、建筑，以及钢铁。

其中，银行为石油与天然气业设定的去碳化目标，是在2022年之后不再为上游石油与天然气项目提供新的融资支持。至于其他五个行业，目标是在2050年把各领域的碳排放强度（emissions intensity）削减85％至100％。

与此同时，银行将加入联合国净零银行业联盟，与全球银行携手实现去碳化目标。这个联盟由41个国家的121家银行组成，涵盖总值70万亿美元（约99万亿新元）的全球银行资产。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在记者会上说：“我们一直都在努力提供绿色和可持续金融，引领环境、社会和企业管治（ESG）的投资领域，并帮助客户实践绿色行为。我们要做得更多，支持新科技的投资、重新塑造供应链和改变商业模式。”

他指出，减少碳足迹不是完全作出牺牲，其中也充满巨大商机。到了2030年，亚细安的绿色经济的市场规模预计每年达到1万亿美元，创造至少500万份工作，占这个区域整体国内生产总值的比重可高达8％。