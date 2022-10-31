网络安全法案若通过 政府下来会探讨监管更多网上通讯服务

（早报讯）拟议中的网络安全（杂项修订）法案目前主要针对社交媒体平台的有害内容，政府会采取循序渐进的方针，随着网络空间风险的演化而更新有关的监管措施，并且会探讨如何应对其他线上通讯服务所可能造成的伤害。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（10月31日）在Dentons瑞德律师事务所和新加坡管理大学联办的Dentons Rodyk论坛2022上致辞时说，政府在打造安全网络空间及制定法律时采取渐进、集思广益，以及灵活应变的方针。

她指出，下周即将在国会进行二读辩论的网络安全（杂项修订）法案，是我国为打造更安全和包容的未来数码空间，所奠定的另一块基石。政府已针对网络空间的不同挑张，制定包括防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）等不同法律。

网络安全（杂项修订）法案本月初提呈国会一读。法案一旦通过，影响力较大的社媒业者将受监管，必须制定程序或采取措施，以降低本地用户接触有害内容的风险。

但杨莉明指出，法案目前主要针对新加坡人关注的网络风险。

“我们完全可预料到，有关措施会根据网络空间风险的变化而演变。新的互联网行为准则执行后，如果有必要更新，我们会这么做。”

杨莉明说，政府也会循序渐进地实施拟议中的措施。法案目前的重点是社交媒体服务，主要因为这些平台的影响力和风险较大。“我们下一步会探讨如何应付其他通讯服务所呈现的有害内容。”

杨莉明没有进一步说明其他通讯服务指的是那些服务或平台。

此外，杨莉明强调，政府在打造安全网络空间和立法的过程中，也广泛咨询利益相关者，以探讨可行方案，同时也会灵活应对新兴科技如元宇宙（metaverse）和Web 3.0所带来的挑战。