“死刑男”上诉判无罪 三司：新证据和两名毒贩跑腿说法有出入

（早报讯）两名毒贩跑腿被逮后指证男子是主谋，后者两年前被判死刑喊冤，去年提交新证据后，三司认为新证据和两跑腿的说法有出入，判男子无罪。

《新明日报》日前报道，被告普尼丹（39岁）面对一项共谋贩毒的罪名，指他2011年10月12日在西海岸麦当劳的停车场内，安排共犯山姆根和苏耶夫见面，指使他们在同年10月28日，贩运10包不少于28.5克二醋吗啡（俗称海洛英）的毒品。

山姆根和苏耶夫在10月28日遭肃毒局人员逮捕后，双双指普尼丹是主谋。普尼丹2016年1月16日在马来西亚遭逮捕，五天后引渡回我国面控。

由大法官梅达顺、上诉庭法官郑永光和潘文龙组成的三司星期一（10月31日）早上公布书面判词。

普尼丹在2020年被判死刑后提出了上诉，去年1月获批准提交新证据，包括山姆根和苏耶夫的多份笔录、苏耶夫的电话记录，以及山姆根和他多名家属的出入境记录。

三司指出，这起案件相当特殊，普尼丹虽然被指是主谋，但他在贩毒交易当天人不在新加坡，而控状指他是在非常特定的时间地点指使两人贩毒，因此整起案件的关键在于三人到底有没有在2011年10月12日见面。

根据三人的出入境记录，他们只有可能在早上7时24分至9时36分这段时间见面。然而，山姆根和苏耶夫在遭到逮捕后所做的笔录中，一人说是下午见面，另一人却说是傍晚，明显有所出入。

虽然控方认为两人可能“记错时间”，但三司指两人从未在审讯中被要求澄清，控方甚至后来在上诉过程中也没有传召两人上庭解释，造成案件留有合理疑点（reasonable doubt），因此裁定普尼丹无罪。

判决结果不影响 两名跑腿是否有罪

山姆根日前被判终身监禁以及15下鞭刑，苏耶夫被判死刑。

三司强调，由于案件情况特殊，这次上诉案的裁决只针对三人在2011年10月12日的会面到底有没有发生，与山姆根和苏耶夫在2011年10月28日是否涉贩毒交易无关。

因此，三司指他们虽然裁定普尼丹无罪，但判决结果并不会影响山姆根和苏耶夫有罪与否。