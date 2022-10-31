《联合早报》同商汤科技合作 呈现丰富视觉内容加强读者互动

（早报讯）借助超分辨率技术让旧照片更加清晰、用镜头扫描就能让漫画动起来。新报业媒体华文媒体集团《联合早报》同中国人工智能创业公司商汤科技合作，使用创新科技为读者提供沉浸式的阅读内容。

双方也会在为期一年的合作中，将各项科技融入早报的线下活动，呈现更多元丰富的体验。

华文媒体集团营运总编辑罗文燕（右一）和商汤科技国际战略伙伴关系部总监连慧伦（左一），在华文媒体集团社长李慧玲（右二）和商汤科技董事长兼首席执行官徐立博士（左二）的见证下，签署这项合作的备忘录。（唐家鸿摄）

华文媒体集团营运总编辑罗文燕和商汤科技（SenseTime）国际战略伙伴关系部总监连慧伦，星期一（10月31日）在华文媒体集团社长李慧玲和商汤科技董事长兼首席执行官徐立博士的见证下，签署这项合作备忘录。

早报会用商汤的“超分辨率”（Super Resolution）技术来加快处理照片的速度，为摄影记者省下宝贵的时间。这项技术还能用来修复低质量的照片，例如早报的旧档案照。一些照片可追溯至1920年代，极具历史意义，经处理后只需几秒钟就能让画面焕然一新。

早报会用商汤的“超分辨率”（Super Resolution）技术来修复低质量的照片，例如早报的旧档案照。一些照片可追溯至1920年代，极具历史意义，经处理后只需几秒钟就能让画面焕然一新。（唐家鸿摄）

双方也会探讨如何借助增强和混合现实成像科技，让照片和漫画“动起来”。例如，只要将镜头对准飞禽公园的漫画，画中的鸟儿就会挥动翅膀，变得活灵活现。

早报和商汤也会举办各类线下活动，包括开办训练营让学生通讯员学习人工智能科技和编程，以及通过讲座和研讨会，与公众分享有关人工智能科技的知识。

李慧玲指出，通过这项合作可为早报的数码化旅程增添新能量。“《联合早报》将在2023年迎来100周年纪念，这个合作让我们能够以全新、创新的方式展示我们过去和现在的作品。”

徐立则说，商汤会运用自身的专业技术和知识，保护并弘扬早报的丰富文化资产、推动报纸的数码化进程。