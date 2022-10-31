女雇主打瞎双眼至今未道歉 女佣：我目前无法原谅她！

（早报讯）一提起女雇主就会头痛欲裂，遭女雇主打瞎双眼的女佣苏吉严说：“她到现在都没有向我道歉，但我也不想再见到她，我目前无法原谅她！”

想来新加坡赚钱好回家乡三宝垄开杂货店，印度尼西亚籍女佣苏吉严（51岁）在2019年8月来新加坡工作，却遭雇主乌咪卡尔苏（43岁，家庭主妇）严重蓄意伤害，导致她左耳变形，两眼也被打瞎。

苏吉严星期一（10月31日）在家庭佣工中心协助下，在印尼通过WhatsApp接受《联合早报》访问。她说刚上班时一切如常，和雇主相处也没问题，这时她突然说感到头痛欲裂，并说想忘掉这件事，事件对她造成一定心理伤害。

她说到新加坡工作是希望能在家乡开店圆梦。当女雇主开始虐打她时，她请求女雇主送她回家或送她回中介中心，但都被雇主拒绝。“雇主的家在走廊的角落头，邻居的门窗通常都是关着的，我根本找不到人求救。”

女雇主乌咪卡尔苏10月25日被判坐牢10年和罚款4500元。（海峡时报档案照）

如今人在家乡的苏吉严说，下来的日子她只能向前看，“我真的想念能看到儿子和孙子的脸庞！”

女雇主因担心自己的罪行被揭发，在2020年10月买了机票将苏吉严遗弃在樟宜机场。她过后在机场人员和公众的协助下回到家乡。随着印尼媒体报道她受虐的新闻后，家庭佣工中心立刻通报人力部和警方。

在多方协助下，苏吉严在2021年1月被安排飞回新加坡协助调查。乌咪卡尔苏最终被控上法庭，并在10月25日被判坐牢10年和罚款4500元。