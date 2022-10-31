中国副总理韩正明起访新两天 与王瑞杰共同主持JCBC会议

中国国务院常务副总理韩正星期二（11月1日）起访问新加坡两天，出席新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议，并与我国政要会面。韩正是冠病疫情暴发以来到访我国的最高级别中国领导人，也是中共二十大闭幕后第一位出访的中国高层政要。

根据总理公署文告，韩正是应副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰之邀访新。两人将在星期二共同主持新中双边合作联委会第18次会议。

同日，两位副总理也将共同主持两国三个政府间合作项目的联合协调理事会（JSC）会议，分别为中新苏州工业园区联合协调理事会第23次会议、中新天津生态城联合协调理事会第14次会议，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第六次会议。

JCBC是新中两国最高层级的年度性双边合作机制，每年轮流在两国召开会议，以回顾两国实质合作与确定未来合作新方向。三个JSC会议聚焦新中三个政府间合作项目，评估并讨论如何推动它们的进一步发展。

王瑞杰星期一在《联合早报》发表题为《新中关系的新动力、新动向、新领域》的署名文章，写到这次JCBC会议将让双方能够“在日益变幻莫测的全球环境中，共同制定方向，为两国人民打造更繁荣的未来”。他也写到，会议将促成一系列新合作项目的诞生，进一步加强新中双边伙伴关系。

受冠病疫情影响，过去两届的JCBC会议都以视频连线方式召开。本届会议将是时隔两年后首次举行的实体会议。王瑞杰形容，韩正此行是新中逐步恢复面对面交流和人员往来的重要里程碑。

除了出席会议，韩正星期二也将与王瑞杰进行双边会谈，并出席由王瑞杰所设的晚宴。

韩正此行也将拜会哈莉玛总统和李显龙总理，并分别与副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤进行双边会议。