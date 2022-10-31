50岁以下者未来几周料可接种冠病二价疫苗

（早报讯）本地约5万3000人已接种冠病二价疫苗，卫生部长王乙康预计，下来几周可开始为50岁以下者施打二价疫苗。

王乙康星期一（10月31日）在新康学院（HMI Institute）20周年庆祝活动上致辞时说，由奥密克戎XBB变种毒株引发的疫波已明显消退，他相信我国应该已成功渡过这波疫情。

王乙康说，抗疫跨部门工作小组原本已做好准备，在疫情加剧时重启室内戴口罩的规定，以及针对性的疫苗接种差异化措施。“所幸确诊病例比预期更早达到高峰并趋缓，至少目前不必启动应急计划。”

他强调，我国从每一波疫情中恢复，也解除了更多限制，如今已经没有任何限制可解除，可说是达到一个新的稳定阶段。

王乙康说，以病毒演变情况来看，每个社会都有多种毒株在传播，在新加坡就有BA.1、BA.2、BA.4、BA.5、BA. 2.175、BA.2.10以及XBB。不过，像XBB这类由现有毒株重组而成的新毒株，也可能“继承”现有毒株的特性，引发更严重的病情。

随着我国恢复至疫前的正常生活，开始举办许多会议和大型活动，新加坡人也经常旅游。王乙康提醒，我国可能成为全球首几个面临更具传播力的新毒株的城市之一。

“即使感到疲累，我们也不能自满，必须做好准备面对严重的疫波，并制定必要的应急计划。”

王乙康也重申年长者达到最新接种要求的重要性。他透露，过去一个月，未完成疫苗接种的70岁以上者中，每100人就有两人在确诊后死亡或住进加护病房。