运动员涉毒案调查出炉 约瑟林罚款1万元

（早报讯）我国三名泳将约瑟林、林香杞和张正伟在海外参加运动会时违反新加坡全国奥理会的协议，经由调查后有关当局对这三名运动员给予罚款处罚。其中约瑟林将被罚款1万元，林香杞和张正伟将分别罚款2800元和3200元。

全国奥理会已结束他们对约瑟林、林香杞和张正伟在2019年和2021年东南亚运动会，以及2022年共和联邦运动会的调查，他们星期一（10月31日）通过电邮公布结果。

我国奥运冠军约瑟林承认违反八条协议上的规则，包括在没有通知代表团团长的情况下外出，以及未经队医事先同意而服用药物。根据2021年东运会准则，约瑟林将被罚款1万元和给予有条件警告。若他未来再被奥理会发现服用新加坡法律禁止的任何药物或违反任何准则，两年内将被禁止参加所有大型赛事。

林香杞和张正伟均违反两条协议，根据2019年东运会所签署的协议，两人分别罚款2800元和3200元。奥理会将把这些罚款捐赠给新加坡奥林匹克基金会（Singapore Olympic Foundation），以支持本地运动员和体育发展。

此外，奥理会已发放“大赛奖金计划”的奖金给约瑟林、林香杞和张正伟，他们在今年东运会和共运会都有出色表现，约瑟林在东运会男子100米蝶泳实现五连冠，张正伟则在共运会男子50米蝶泳斩获银牌。