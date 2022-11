Instagram出现故障 平台正着手处理

(早报讯)社交媒体平台Instagram在全球多个地区的服务出现故障,平台表示正着手处理。

Instagram应用本地时间星期一(10月31日)晚间开始出现问题。多名用户在脸书和推特等其他社交媒体平台反映,他们的Instagram账号遭禁用。

据Downdetector网站的数据显示,到了晚上10时,新加坡共收到近700名用户通报服务中断。美国、英国、巴西、印度、日本、澳大利亚、印度尼西亚等地也有数百至数千名用户反映Instagram服务受影响。

Instagram公关团队晚上10时14分在推特账号上载贴文,指留意到一些用户无法登录Instagram账号。

“我们正着手处理,也为所造成的不便道歉。”



We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022