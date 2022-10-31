男子换妻强奸案四人认罪

（早报讯）七名男子涉及“交换”妻子迷奸案，其中四人承认对自己的妻子下药，再邀其他男子上门强奸枕边人，或去强奸已失去意识的其他人妻，就为满足自己变态的性欲望。

庭上也揭露，为了不让妻子起疑，其中一名男子被指趁妻子生病时，假装好意递上药物给妻子，但实际上是给妻子服食安眠药，之后“传召”同谋到家中犯案。该男子与另一名同谋甚至在自己的卧房内偷偷安装电眼，让其他男子通过“直播”观看交欢过程。

控方斥责被告们彻底背叛妻子对他们的信任，要求判他们坐牢介于11年至23年加打鞭。案件择日下判。

这起案件发生在2010年至2018年之间，七名本地华族男子被指以下药灌醉受害人为手段，多次强奸或协助对方强奸其中四人的妻子或前妻。

涉案男子年龄介于37岁至53岁，其中一人是公司董事、两人从事业务发展工作，以及一名送餐员。受害人的年龄则介于41岁至49岁。

其中四名被告的案件星期一（10月31日）在高庭过堂，他们面对的控状包括强奸、性侵与非礼。为了保护受害人，法庭谕令不准公开受害人的名字，以及其他可能泄露她们身份的资料，包括被告的名字。为此，控方在庭上陈述案情时，只以英文字母的代号K、L、M和N称呼四人。

根据案情，涉案男子们在网上论坛结识后，相互分享与别人的妻子上床，或目睹妻子与其他男人发生性行为的幻想。他们会交换彼此性生活的细节与影片，并且相互提供安眠药，协助对方将妻子灌醉。

K和J在网上论坛上认识后，K也介绍其他对“换妻”感兴趣的男子给J认识。2012年某个晚上，K在妻子的酒里下药，并且在妻子失去意识后为她戴上眼罩，以免她认出有陌生男子在床上。J在接到K的通知后上门，涉嫌强奸昏迷着的人妻，K则在一旁拍下J强奸妻子的照片。

另一次，J的妻子身体不适，J假装好心拿药给妻子服用，但送上的其实是安眠药。他在妻子昏迷后联络K上门犯下强奸案。

两人也在各自的卧房中偷偷安装电眼，然后把相关密码告知其他男子，让别人能观赏妻子裸露与夫妻俩做爱的场景。案发期间，两人的妻子并不晓得发生什么事，也从未同意与其他男人发生性行为。K和J私底下讨论时，如此形容妻子：“无论她们以为自己多聪明，最终还是被她的男人玩弄。”

另三名被告L、M和N曾在不同时候在J的邀请下，上门强奸J的妻子。L和M也对自己的妻子或前妻下药，再让其他被告上门犯案。N则是一名单身汉。

2020年的第一天，J的妻子夜里无意间看到丈夫的手机，发现他与K的一系列聊天内容，发现两人有关交换妻子性交和对妻子下药等话题。妻子也在对话记录中看到自己被蒙上眼睛和玩弄的猥亵照片。妻子先对J兴师问罪，之后上警局报案揭发不道德勾当。

在其余三名涉案男子当中，P已在今年初认罪和被判坐牢三年。P案发时是销售经理，他在L把自己的妻子下药灌醉后，非礼和企图强奸L的妻子。

J和O的案件则还在审理中，O已表示要对控状抗辩，他的案件定明年初举行审讯。