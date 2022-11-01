武吉巴督西组屋疑电器充电过久引发火患 消防员强行入屋灭火

（早报讯）武吉巴督西组屋单位疑因电器充电太久引发火患，消防员强行进入单位灭火，约60人被疏散。

这起火患星期一（10月31日）晚上9时许，在武吉巴督西9道第467C座组屋五楼一个单位发生。

民防部队受询时说，晚上9时30分左右接到投报，民防人员抵达现场时，只见单位冒出黑色滚滚浓烟。

事发时单位内无人，消防员不得不强行进入单位，用一支水枪和一个压缩空气泡沫背包将火扑灭。

消防员强行进入单位，用一支水枪和一个压缩空气泡沫背包将火扑灭。（关俊威摄）

初步调查显示，火患可能是由客厅的电源引起。无人在这起火患中受伤。

火患发生后，约60名住在三楼到八楼的住户被疏散。

住在六楼的郑维伦（45岁，信息技术工作者）说，他在晚上九时许听到楼下传来砰砰声，但不以为意，以为只是东西掉落，不料却是火患。

“下楼后我见到火很快就被熄灭了，打算回到屋里，但为了安全起见，还是跟着警方的指示疏散到楼下。”

据了解，火患可能因为客厅的电器充电过久而引起。

为了避免电源火患，民防部队提醒公众不要在插座上过量使用电器，没使用电器时，将电源关上。无人查看时，不应长时间或隔夜为电池或电器充电。

公众也应定期检查电线的状况，立即更换或维修磨损或破裂的电线，同时避免把地毯和垫子覆盖在电线上，并确保电线远离热表面。

浏览www.consumerproductsafety.gov.sg，可查询带有认证安全标志（SAFETY Mark）的电器种类。