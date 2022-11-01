星期二开盘可关注股票

（早报讯）投资者关注各大央行的货币政策决定和加息步伐，因此保持谨慎态度。美国星期一（10月31日）隔夜股市全面下滑，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数下滑1.03％、0.75％和0.39％。

亚太股市星期二（11月1日）开盘上涨，韩国、悉尼和日本分别涨0.29%、0.11%和0.07%。

新加坡海峡时报指数星期一全日上涨33.92点或1.11％，闭市报3093.11点。

以下是星期二值得关注的股票：

1.百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）星期二开市前发布的第三季业务报告显示，信托截至9月底第三季总营收同比减少1.3％至8897万元，净房地产收入则增加0.1％至8283万元。信托房地产组合总值为23亿5000万元，加权平均租赁期限（WALE）为17.19年，新加坡和日本的资产分别贡献61.1％和38.7％的收入。

2.亚太策略投资（Asia-Pacific Strategic Investments）开市前要求暂停交易，以待发布消息。

3.凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）星期一闭市后宣布，信托与国际金融公司（IFC）合作，推出IFC在全球酒店领域首个总值165亿日元（约1亿5740万新元）的可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bond）。

这个债券是信托总值20亿元的多货币贷款发行计划（Multicurrency Debt Issuance Programme）的一部分，七年期债券的固定票息率每年1.05％，每半年支付一次，将于2029年11月到期。发行可持续发展挂钩债券所得到的款项会用来重新融资信托的现有贷款，以及为信托在东南亚的三栋服务公寓进一步去碳化。

4. CSE环球（CSE Global）闭市后宣布，集团截至9月底的第三季新订单同比增加37.1％至1亿6490万元，主要因为美国和澳大利亚锁定更多订单。能源、基础设施，以及采矿和矿物质领域第三季的新订单分别增加17.7％、53.2％和116.9％。截至第三季，集团的订单额为4亿1280万元。

5.凯德腾飞瑞资（CapitaLand Ascendas REIT）闭市后发布的第三季业务报告显示，信托今年第三季的资产组合出租率达到94.5％，高于去年同期的91.7％。信托经理人预计全年取得中个位数的租金调升率。