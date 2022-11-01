大华银行完成收购花旗集团马泰消费银行业务

（早报讯）大华银行（UOB）完成收购花旗集团（Citigroup）在马来西亚和泰国的消费银行业务。

银行星期二（11月1日）做出以上宣布，并计划在明年完成收购花旗集团在印度尼西亚和越南的消费银行业务。

今年1月中旬，大华银行宣布以约49亿元买下花旗集团在以上亚细安四个市场的消费银行业务，加快拓展区域的零售银行业务。

这是集团2001年以100亿元收购华联银行（OUB）以来的最大笔收购。

大华银行指出，它将继续专注于确保花旗集团在四个市场的业务顺利过渡，以期在未来12至18个月内实现全面的系统整合。

大华银行副主席兼总裁黄一宗说，完成对花旗集团在马来西亚和泰国的消费银行业务的收购，是大华银行继续投资于区域业务的重要里程碑。这次收购壮大了银行的规模，支持银行成为亚细安消费者和企业首选银行的雄心。

“我们在这两个市场的团队原本就很强大，随着花旗集团的人才加入，我们有能力和实力来快速推进区域增长计划。

“我们致力于确保为花旗集团的客户提供无缝的迁移体验。我们扩大的接触点和合作伙伴网络，也使我们能够为更庞大的客户群带来更广泛的产品、服务和利益。”

截至上午11时15分，大华银行起1.12%，报28.07元。