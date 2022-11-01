本地股市星期二早盘涨0.96％

（早报讯）美国隔夜股市的疲弱表现未影响亚太和本地股市的表现。新加坡海峡时报指数星期二（11月1日）截至午休时上涨29.66点或0.96％，报3122.77点。

截至11时35分，亚太股市全面上扬，香港领涨3.02％，韩国、深圳、悉尼、上海、台湾和日本分别涨1.48%、1.41%、1.25%、1.07%、0.75%和0.21%。

海指成份股方面，领涨的是泰国酿酒（ThaiBev）和新翔集团（SATS），分别涨3.48％和2.93％，报0.595元和2.81元。

银河—联昌（CGS-CIMB）星期一（10月31日）发布总结本地股市10月份表现的报告显示，多数领域上个月的表现欠佳，只有医疗保健、金融和石油与天然气上涨；电信、房地产发展商（developers）和科技则是表现最差的领域。

市场关注美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）于本地时间11月3日凌晨2时公布的最新利率政策。摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co）策略师马尔科·科拉诺维奇（Marko Kolanovic）对彭博社表示，联储局激进加息接近尾声，让市场得以喘一口气，预计在12月再加息50个基点，以及明年第一季再加息25个基点后会暂停加息。

高盛（Goldman Sachs）首席经济师哈丘斯（Jan Hatzius）对路透社表示，他预计联储局在11月将第四次把利率上调75个基点，12月则有可能再将利率上调50个基点。他认为明年2月和3月会再升息25个基点，主要原因是高通胀仍然居高不下，以致市场感到不安。