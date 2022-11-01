维文：亚细安应继续利用召集各方会谈的能力 加强与区域国家联系

（早报讯）亚细安的影响力和公信力取决于成员国保持团结、强化亚细安核心地位的政治意愿。各成员国应继续利用召集各方会谈的能力，加强与区域国家的联系。

外交部长维文医生星期二（11月1日）在第37届亚细安圆桌会议上发表主旨演讲时说，亚细安主导的开放、包容、以规则为基础的区域框架仍有影响力，也让亚细安成员国继续发挥重要角色，促进区域对话。

亚细安领导人峰会召开在即。维文谈到眼下亚细安所处的地缘政治环境存在的挑战时说，中美两个大国缺乏战略互信，这加剧事态螺旋式恶化的可能。

维文说，亚细安国家认为，实现区域稳定、有建设意义及和平的做法是让中美有“相互的重叠的朋友圈”。

“经历了上个世纪的反殖民运动、复苏、冷战时期的代理人战争，我们对亚洲出现分界线不感兴趣。所以我们才提出朋友圈相互重叠的概念，也告诉美方和中方，不要让我们选边，我们拒绝选边。”

乌克兰战争也凸显主权平等的重要。维文说，区域国家必须寻求的区域整合模式，应既能结合所有10个亚细安国家，也能让亚细安与强国和中等国家在互重互惠的基础上建立积极关系。

缅甸局势持续恶化。维文指出，缅甸只要受内乱困扰，就会继续是亚细安“主要的危险点”，也是对亚细安推进议程、应对未来道路上的挑战。

亚细安外长10月27日就缅甸课题召开特别会议，并商讨各国领导人可在亚细安领导人峰会上考虑的建议。

维文在圆桌会议上说，亚细安在缅甸课题上“恐怕是时候做出艰难决定，且看下来两个星期的进展”，为亚细安各国领导在峰会上就外长的建议作进一步宣布留下伏笔。