濒危物种（进口与出口）修正法令即日生效

（早报讯）濒危物种（进口与出口）法令的修订条文即日生效。除了提高刑罚金额和刑期，修正条文也赋予国家公园局更多执法权力，确保打击非法濒危野生动植物交易的法律继续行之有效。

今年7月22日在国会三读通过的修正法令，也让利益攸关者更清楚新加坡野生动植物交易的条文范围。

国家发展部长李智陞在国家公园局星期二（11月1日）的文告中说，新加坡致力于支持全球打击非法野生动植物交易，今天生效的修正法令加强打击非法交易的力度，更好地保护生物多样性和生态系统。

“为了今世后代，我们将持续为保护地球自然遗产献力。”

文告说，法令要保护受濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）保护的野生动植物，确保本地野生动植物的生存不受威胁。

公约监管国际野生动植物交易，而国家公园局是公约条例的执行人，上述法令旨在支持公约和相关的执法行动。

当局收集了公众、机构和主要利益攸关者的意见后，制订新的修正条文。

过去，未获准证出口、入口或再出口CITES任何一级的物种，每一物种的最高刑罚额为5万元，监禁长达两年。

这个部分的修正已区分物种的级别及触法者（分个人或公司）。即日起，视物种和触法者而定，每一物种的最高罚款额介于5万至20万元，最高刑期介于四年至八年。

CITES物种分为三级。第一级是高度濒临绝迹的物种，如大象、穿山甲和老虎等。第二级是可能面临灭绝威胁的物种，如沉香木、海马和硬珊瑚等。第三级是在特定国家濒危的物种。