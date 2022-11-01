公益金2021财年获超过6100万元善款

（早报讯）公益金2021财政年筹得超过6100万元善款，虽然比前一年少约2600万元，但仍高于冠病疫情暴发前。2019财年，公益金获得5870万元的捐款。

公益金的数据显示，善款减少主要因为冠病援助项目的捐款从2020财年的3250万元，大幅下降至2021财年的170万元。这些援助项目包括英勇基金、奋勇基金和协助弱势群体上网的资讯通信媒体发展局数码共享计划。

不过，公益金用于资助社会服务机构200多项计划的善款，过去三年稳定增长。这些计划2019财年共获5400万元善款，隔年略增至5480万元，2021财年更增至5950万元。

公益金星期二（11月1日）在总统府举办公益金奖颁奖典礼，肯定201个企业、机构与个人对慈善事业的贡献。

2021财年善款 有500万元来自首次捐款者

2021财年获得的善款中，约500万元来自首次捐款者，占总款项的8％左右。

其中一个是获得善心（铂）奖的本地企业集团Tolaram。集团除了捐赠30万元给专为自闭症学生所设的新光学校，也通过志愿服务支持学校项目。

集团董事经理（消费业务）辛哈（Deepak Singhal）受访时说，Tolaram相信企业必须服务社会，因此自1948年创业以来，无论在哪国有业务，都尽力回馈所在的社区。在新加坡，为了建立正式的企业公益（giving）结构，他们去年选择与公益金合作。“在与公益金的对话中，我们了解到新光学校的人力和运营需求存在资金缺口，我们觉得集团有能力站出来弥合这个缺口。”

辛哈说，他们接下来希望能与公益金加深伙伴关系，并与其他组织合作辨认和支持最需要帮助的群体。