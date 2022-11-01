漠视家暴产生“煮蛙效应” 警方加强应对本地家暴案件

（早报讯）选择原谅或忘记，期盼施暴者有朝一日会停止家暴，久而久之将产生“煮蛙效应”，以致自己深陷情绪、言语和肢体等家暴泥沼都浑然不知。

关怀机构首席社工蓝惠群在警方记者会上告诉媒体，疫情期间大家待在家中的时间拉长，间接加剧了家庭冲突和紧张，这期间向社工咨询搬离住家的人数有明显上升的趋势。“意见不合时，施暴者往往不选择沟通、讨论或协商，反而使用恐吓、羞辱、肢体暴力等手段，以轻松达到个人目的。”

根据警方提供的近三年的家暴案件数据，今年首六个月警方就接获2603起报案，同比前年的2560起及去年的2638起基本相当，足见家暴已逐渐成为一个令人关注的隐患。

强硬执法和控告施暴者未必是解决家暴的最佳办法。勿洛警署罪案防范警员黄拼高级警曹长说，警员训练工作小组（Police Training Workgroup）自去年6月设立以来，已加强训练前线警员如何更好地接触和应对受害者，预计今年底之前会让全体前线警接受相关特训。

他说，工作小组成员来自不同背景，如家庭服务中心、新加坡妇女组织理事会、危机避难所和家事司法法庭。小组将在培训课程模拟情景，加强他们的应对技巧，也了解如何识别家暴的蛛丝马迹，以及受众的潜在心理情况。

今年7月起，来自全岛34所邻里警局的社区巡逻组警员，将兼责成为家庭暴力社区巡逻警员，负责管理和协调家庭暴力犯罪案件，并将高风险个案上报给社会服务机构，早日介入解决家暴根源。

警方也与本地社会服务机构合作推出家暴信息指南，内容涵盖家暴的定义和特征、如何申请保护令、反暴力和性骚扰求助热线等社会求助资源。家暴信息指南目前已在中央警署和宏茂桥警署试行派发，预计明年6月逐步推广至网络，以及所有邻里警局和警岗。