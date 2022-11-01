王瑞杰：期待新中航班恢复到疫前水平

时隔两年后恢复实体举行的今年度新中双边合作联合委员会会议，为两国合作带来新动力。中国国务院常务副总理韩正访问我国，是双方恢复实体互动的重要里程碑。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（11月1日）下午为新中双边合作联合委员会（JCBC）第18次会议致开场白时，感谢韩正在冠病疫情后首次出访，便是到新加坡出席JCBC会议。

王瑞杰也说，我国期待在中国准备好的时候，逐步和安全地将两国之间的航班恢复到疫情前水平。

韩正是冠病疫情暴发以来到访我国的最高级别中国领导人，也是中共二十大闭幕后第一位出访的中国高层政要。

王瑞杰也在开场白中祝贺中国共产党顺利召开第二十次全国代表大会（中共二十大），并说，二十大为中国定下全面愿景，展示了中国领导人将中国建设为现代化社会主义国家的决心。

王瑞杰重申：“一个良好融入国际体系的、成功的中国，对中国和世界都有益处。”

新中双边合作在疫情期间仍在深化，包括增加了公共卫生作为JCBC的新合作支柱。王瑞杰说，尽管旅游存在困难，但两国经济关系牢固，民间关系也经久不衰。

新中的三个政府间合作项目仍是双边关系的关键支柱。除了JCBC，两位副总理同天下午也共同主持了三个政府间合作项目的联合协调理事会（JSC）会议，分别是中新苏州工业园区联合协调理事会第23次会议、中新天津生态城联合协调理事会第14次会议，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第六次会议。

与此同时，两国官员也致力开展新合作。王瑞杰说，数码转型、更新生态城策略和推动可持续发展，以及加强两国和本区域之间的联系，这些课题都将在会议上讨论。

我国有13名担任政治职务者出席今年度的JCBC，包括11位内阁部长，占内阁成员的约一半。我国驻中国大使吕德耀也在座。中国方面，韩正率12名官员和中国驻新加坡大使孙海燕参会。