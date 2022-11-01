中国副总理韩正：期待JCBC实体会议带动新中合作在新起点上取得新发展

中国国务院常务副总理韩正为新中双边合作联合委员会会议（JCBC）开场致辞时表示，期待通过这次实体会议，带动两国合作在新的起点上取得新发展。

新中两国最高层级的年度性双边合作机制JCBC，星期二（11月1日）在新加坡四季酒店召开。

韩正在开场致辞中说，过去一年，我们面对全球疫情，安全与经济问题交织的形势，但是中新关系始终保持着良好的关系。中国国家主席习近平与新加坡总统哈莉玛今年2月举行了友好的会晤，为两国关系发展做出重要战略部署。

韩正继续举例，两国在一带一路的高质量合作，尤其是陆海新通道“发展势头很好”，实现了由点到面的发展。他也说，中新在苏州、天津、重庆，三个政府间的合作项目加速发展与升级，广州知识城和深圳智慧城也取得新进展。

韩正指出，新加坡今年首次成为中国最大累计外资的来源，两国的双边贸易额今年有望突破千亿美元（约1411亿新元），双方积极拓展数字经济，和绿色发展合作。

他也赞许新加坡主动对接中国区域发展战略，深度参与中国构建新发展格局，在地区国家中具标杆意义。

韩正说：“在新的历史起点上，我们会继续同新加坡一道，进一步深化两国的务实合作，更好地造福两国人民，促进地区的繁荣发展。”