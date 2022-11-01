黄循财：政治领导与公共服务团队紧密合作 促成有效政府

（早报讯）面对国内外局势的变化和挑战，新加坡要继续蓬勃发展，就须要有一个有效的政府，能够迅速适应和应对新挑战，与此同时也为未来做好规划和投资。我国的政治领导层获得一流的公共服务团队的紧密支持，共同为新加坡人的广泛利益而努力，携手建设更美好的新加坡。

副总理兼财政部长黄循财星期二（11月1日）在公共服务领导常年典礼上致辞时，向在场约800名公务员说，政治领导与公共服务团队之间的紧密合作关系，是促成有效政府的关键。“我们之间的伙伴关系，建立在相互信任与尊重的基础上。”

作为第四代领导班子领军人的黄循财说，新加坡的政治竞争料日益激烈，人民行动党不能假设会继续掌握领导权，而是要更努力赢取人民的信心与信任。

政治领导人的决策总是以新加坡和新加坡人的利益为依归，政府在关键原则与价值观上绝不妥协，也不会允许民粹主义政治、种族政治或金钱政治在新加坡生根。

政府会继续坦率面对那些不那么受欢迎，但有必要讨论和处理的课题，不会任由问题越演越烈。

他提醒在场公务员说，公共服务人员的专业与客观意见，对于这类决策极其重要。“因此，请不要试图猜测部长的心意，或提出你认为我们会觉得政治方便的方案。相反地，要继续根据你的最佳专业判断，坦率地提出评估和看法。最终决策或许并不总是与你的建议一致，但要知道你的专业意见非常重要，是我们决策过程中必不可少的一环。”

黄循财也建议公共服务团队从三方面做出改变，更上一层楼。这包括提醒公共服务领导培养更敏锐的地缘政治本能、拓展领导层的能力范围，并且加深与人民的沟通。