副总理王瑞杰：JCBC硕果累累 疫情下新中合作未减反增

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，本届新中双边合作联合委员会硕果累累，两国达成19项谅解备忘录和合作协议，反映了双边合作的深度和广度不断扩大。

他星期二（1月11日）傍晚在新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）和相关联合协调理事会（JSC）会议结束后，以英语受访时举例，调动资本对本区域发展是重要的。今年的会议成果就包括新的双边绿色金融业工作小组，以及两国证券交易所之间推出的低碳指数。

王瑞杰形容会议内容非常实质，也定下新的合作方向，符合新加坡的需要和经济转型，以及中国定下的新发展方向。

他之后以华语说，两国在六大合作领域和三个政府间合作项目取得重大进展。在疫情的背景下，两国达成的双边合作与协定不但没有减少，还增加了。

他指出，两国也不断开拓更多新的合作领域。这涵盖三大主题，即永续发展、数码合作和互联互通。王瑞杰说：“这反映了两国之间的合作不断与时俱进，推陈出新。”

双边旅游方面，新加坡将继续与中国合作，逐步和安全地将两国之间的每周航班恢复到疫情前水平。王瑞杰透露，双方在会议上就这方面进行了良好的讨论。

他强调，恢复跨境旅行将加强两国人民之间的联系，并有助推动经济复苏与增长。

王瑞杰也说，“我要对韩副总理表示衷心感谢。作为中方 JCBC 的主席，韩副总理一直推进新中关系，是我们的好朋友，更是我们的坚定伙伴。”

