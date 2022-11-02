星期三开盘可关注股票

（早报讯）投资者在美国联邦储备局举行会议之前采取谨慎态度，美国星期二（11月1日）隔夜股市全面下跌，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别下滑0.89％、0.41％和0.24％。

亚太股市星期三（2日）开盘时涨跌不一，除了悉尼上涨0.15%，日本和韩国分别下滑0.33%和0.20%。

新加坡海峡时报指数星期二重回3100点，全日上涨37.39点或1.21％，闭市报3130.50点。

以下是星期三值得关注的股票：

1.宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）星期三开市前发布的第三季业务报告显示，信托第三季房地产组合租用率达到88.1％，高于美国甲级办公楼平均租用率。房地产组合的加权平均租赁期限（weighted average lease to expiry）为4.9年，租金调升率为4.3％。

2.大东方控股（Great Eastern Holdings）开市前发布的第三季业绩显示，截至今年9月底的集团第三季归属股东净利同比增加30％至2亿7800万元，主要受保险业务利润增加推动。受到全球投资环境的挑战，导致投资估值下滑，集团首九个月净利同比减少12％至7亿8090万元。

集团第三季的新业务加权总保费（TWNS）同比减少27%至4亿零340万元，其中定期保费（regular premium）销售的更好表现抵消了单期保费（single premium）计划的销售下滑。集团首九个月的新业务加权总保费则微跌1％，主要因为第三季的表现疲软。

3.新航工程（SIA Engineering）星期二闭市后发布的2022/23财年上半年业绩显示，截至9月底的上半财年集团净利同比增长30％至3250万元，每股净利为2.89分。

半年集团营收报3亿6220万元，比去年同期增加37.5％，主要是因为航空业活动增加，所有业务取得更高收入。不过，营收增长仍不足以抵消开销增加所带来的影响，集团上半财年的营运亏损从670万元扩大至1080万元。

4.胜捷企业（Centurion Corporation）闭市后发布的第三季业务报告显示，集团第三季营收同比增加26％至4433万元，首九个月营收则增加35％至1亿3485万元。