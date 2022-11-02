孟文能：我国有能力处理大量资金流入 不担心造成房地产过热

（早报讯）我国去年共吸引4480亿元资金流入，比前一年增加59％。新加坡金融管理局局长孟文能说，新加坡有能力吸收这些新资金流入，政府已经采取措施避免房地产过热，一切都在控制中。

本地公司管理的资产在2021年飙升16％，达到4万亿美元（约5.65万亿新元），超过了全球增长率。这些资产大部分来自海外。

孟文能星期二（11月1日）接受彭博电视采访时说：“当有大笔资金进入任何国家，政府都应该担心。”

其中一个担忧是流入房地产市场的资金推动价格上涨。孟文能指出，我国监管机构没有阻止资金进入，而是对房地产行业采取了措施，以防止过热。他说：“我们已经控制住了这个问题。”

金管局指出，这些流入的资金约占新加坡名义国内生产总值的四分之三，是去年资产价格上涨带来的收益。

孟文能也透露，资金来自亚洲各地不断增长的财富。在流入新加坡的资产中，来自北亚的富人占了很大一部分。

当被问及中国资本是否可能加速外流时，孟文能认为现在判断还为时尚早。

他指出，过去几年已有一些来自中国的资本进入新加坡，但目前不确定是否有明显增加。

不过，他表示，新加坡的资本、金融和银行体系有能力处理大量资金流动。在涉及非法资金流动时，金管局是非常严格的，也反复提醒金融机构要提高警惕。

孟文能说：“有这么多资金进来，金融机构可以有所选择。”