宏利美国首季房地产组合租用率下降至88.1％

（早报讯）宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）第三季的房地产组合租用率下降1.9个百分点至88.1％。

信托首席投资官派布朗（Patrick Browne）在星期三（11月2日）的信托第三季业绩发布会上说，租用率下降主要因信托的第五大租户Quinn Emanuel减少了位于洛杉矶Figueroa的租用面积，由之前的13万5000平方英尺减少至6万4000平方英尺。

截至9月底信托投资组合的加权平均租约（WALE）仍然良好达4.9年，租金调升率（rental reversion）为1.7％。第三季租出的面积为6万1000平方英尺。信托投资组合年增长率约为2.2％，增长低于通胀水平。

信托今明两年有1.2％和10.1％的租约将到期，另有49.4％的租约会在2027年或以后到期。

财务状况方面，信托总杠杆率为42.5％，利息覆盖率为3.4倍。固定贷款占总贷款额的81.1％。

加权平均利率上升0.37个百分点至3.34％，信托首席财务总监黄德麟说，加权平均利率上升主要受到加息对未实施对冲的20％贷款的影响。不实施对冲的原因是因为信托打算利用资产回收以偿部分债务。

此外，加权平均债务到期日为3.1年。信托将于今年底完成明年到期的1亿零500万债务再融资。

信托表示，利率每上升1％，每单位派息将减少0.105美分（0.15新分）。

在信托次级市场方面，布朗（Patrick Browne）说，第三季仍充满挑战，租用面积同比大幅下降。免租金月数继续增加，显示现在办公室租赁处于租户市场。同样，免租金导致实际租金收入（Net effective rents）和基础租金的差距拉大。

他还说，虽然租户减少了办公室租用空间，但对优质办公空间的需求增加。为保持信托投资组合的市场竞争力，信托接下来将继续提高办公楼质量，并为租户提供灵活的办公空间。

宏利美国房地产投资信托闭市报0.355美元，价格无变动。