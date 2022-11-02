公众即日起可通过SGFinDex查询个人保单信息

（早报讯）从即日起，公众可通过新加坡财务数据交换平台（SGFinDex）查询与保险公司签下的保单信息。这有助国人辨识出他们在保险方面的潜在缺口，对个人财务状况有更全面了解。

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月2日）在新加坡金融科技节致开幕词时，宣布上述消息。

为帮助个人进行财务规划，政府于2020年推出新加坡财务数据交换平台，让个人查看他的银行和政府机构信息如贷款、存款和公积金余额。去年，这个平台提供的信息扩大至中央托收公司（Central Depository，简称CDP）的投资持股。如今，平台提供的信息再扩大至个人保单。

黄循财说：“你只需点击几下按钮，就可以从不同的私人和公共机构获取数据，这些数据整合在同一个页面上，让你更容易了解你的财务状况。”

他也说，政府希望下来有更多金融机构和更广泛的金融信息纳入SGFinDex平台上，方便个人进行财务规划。

另外，黄循财在会上宣布新加坡金融管理局下来三年内，在增强的“金融领域科技和创新3.0计划”（FSTI 3.0）下，投入1亿5000万元。

FSTI计划于2015年推出，旨在支持创建蓬勃的创新生态系统，促进金融业创新。

黄循财说，FSTI 3.0会继续关注主要金融领域如人工智能、数据分析、监管科技和网络安全等，同时开拓新的重点发展领域如金融环境、社会和治理（ESG），以及推出可实施的创新解决方案。

计划也将支持下一代卓越中心，这些中心将带头开发新技术工具，支援Web 3.0等新兴领域。

新加坡金融科技节活动从星期一（10月31日）开始举行至星期五（11月4日），预计吸引超过110个国家的2000家机构参与。