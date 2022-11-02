本地股市星期三早盘横摆

（早报讯）投资者想在即将举行的联储局会议寻找更明确迹象，因此采取观望态度，本地股市星期三（11月2日）横摆。新加坡海峡时报指数截至午休时下滑7.72点或0.25％，报3122.78点。

截至11时45分，亚太股市全面上扬，香港、深圳、上海、台湾、韩国、悉尼和日本分别涨1.91%、1.10%、0.90%、0.24%、0.18%、0.12%和0.03%。

海指成份股方面，九只上扬，四只持平，17只下滑。

领涨的是怡和控股（JMH）和香港置地（HongkongLand），分别涨2.85％和2.26％，报48.65美元和4.07美元。领跌的是泰国酿酒（ThaiBev）和新翔集团（SATS），分别下滑3.36％和2.17％，报0.575元和2.71元。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，在即将举行的美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议结果出炉之前，市场出现观望情绪，过去几天也出现一些去风险化的活动，市场的观望情绪也反映在海指星期三上午的平静交易中。

叶俊荣认为，联邦基金利率期货（Fed funds futures）继续显示本周加息75个基点的坚定倾向，对于12月的会议和更长期的终点利率（terminal rate）的看法则不一致，这也是市场参与者密切关注以寻找答案的两方面。

他说，通胀压力仍居高不下，几名联储局官员也对近期的经济状况表示担忧，联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）也在上一次的会议中表示，在“某个时段”放慢加息步伐是适当举措。投资者会在即将举行的会议寻求答案，若结果符合目前的市场推测，风险环境有望在短期内继续改善。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）在与法新社的采访中说：“市场预期星期三举行的联储局会议会展现鸽派，但我认为这是错误的。按照星期二发布的美国经济数据，联储局没有可能转向鸽派立场。就业市场依然强劲，制造业仍然（略微）扩张。即便我们看到联储局放慢加息步伐，他们仍然在上调利率，政策仍然高度限制，短期利率仍会在变得更糟后才出现好转。”