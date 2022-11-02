最迟2025年底 五家业者全岛安装1万2000个充电桩

（早报讯）到了2025年底，全岛近2000个组屋停车场会设至少1万2000个充电桩，为电动车车主提供更大的充电便利。这些充电设备的安装和经营工作会由五家业者负责，第一批充电桩会在2023年第一季启用。

陆路交通管理局今年4月展开大型招标，并在星期三（11月2日）公布结果。当局将全岛划分为五大地区，并将每区的招标配套颁发给两家经营者，如此一来可确保充电设备网络的顺利运作。

Charge+会负责西部和中部地区的停车场，由康福德高与法国能源集团ENGIE组成的联营公司则会负责西部和北部。新加坡能源集团则负责东北和东部。

北部和东北部由蚬壳东方石油公司和洁净能源科技公司Zeco组成的联营公司负责，由SMRT旗下子公司Strides Automotive Services带领的联营公司则会负责中部和东部。

每个配套涵盖的停车场数量相同，经营期限为10年。得标者最迟到2025年底，须在分配到的停车场安装至少三个充电桩。

交通部长易华仁在新加坡国际交通大会暨展会开幕仪式致辞时指出，今年新注册的电动车占所有新注册车辆的超过10％。（叶振忠摄）

交通部长易华仁星期三在新加坡国际交通大会暨展会开幕仪式致辞时指出，到时候所有组屋市镇会为电动车做好准备，这能真正解决有关车子不够电或找不到充电桩的问题。

他也提到，本地今年新注册的电动车辆占所有新注册车辆的超过10％，今年9月新注册的电动车甚至创下19％的新高。若将混合动力车包括在内，今年新注册的车辆当中有近一半由更洁净的能源驱动。