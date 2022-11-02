成人学习学院将推动有效成人教学法 政府探讨减轻个人培训开销

（早报讯）我国将投入更多资源研究有效的成人培训教学法，成人学习学院将集合本地大专学府和私立机构的专长，推动新教学法与科技的发展。

教育部长陈振声星期三（11月2日）出席首届国际终身学习峰会时指出，成人学习学院将扩大它作为培训中心的角色，发展为全国成人学习卓越中心。作为全国中心，成人学习学院将集合大学、理工学院等学府已建立的专长，与业界紧密协作，在本地与国际研究的基础上推动新的教学法。

他也重申政府将加强对职场中途者的支援，尤其是四五十来岁的员工，探讨如何通过补助，减少他们的培训开销。他指出，这些员工遇到裁员和长期失业时会处在更劣势的情况，需要更多辅助，以转到新的行业。考虑到这群员工得兼顾家庭和个人财务，政府在探究如何降低他们接受培训所面对的高机会成本，以鼓励他们参加培训来提升技能或转行。

陈振声说：“例如，我们在考虑如何通过填补技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），降低人们培训的自付费用。我们也在研究其他国家的例子，它们提供培训津贴让人们接受更长的全日制培训，协助他们更快地重返就业市场。”

为期两天的国际终身学习峰会星期三结束，由新加坡精深技能发展局、成人学习学院联办。逾300名来自海内外的国际组织代表、商业领袖和学者出席。