无驾照还酒驾 女郎连撞三车

（早报讯）空腹喝了两杯红酒，23岁女郎想到父亲车上拿健身包，因开不到车后厢而决定移开车子，岂料车子“不受控”，结果撞坏三辆车。

被告池依琴（音译）面对六项控状，包括一项违反车辆（第三方风险与赔偿）法令（Motor Vehicles Act）和五项抵触公路交通法令的罪行。她星期二（11月1日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

庭上揭露，去年9月21日凌晨1时许，被告在家中喝了两杯红酒，后来为了去父亲的车上拿健身包而出门。她在没通知父亲的情况下，拿走父亲放在客厅的车钥匙。

她来到卓源路第282A座多层停车场时，发现开不了车后厢，因此决定把车开出来。案发时，她仅持有临时驾照（Provisional Driving License）。

根据庭上所播放的行车记录器画面，被告想将车子倒退进入右后方的停车位。该车位的左右都是柱子，其他车位也都停满了车。

正当她试图倒退进入停车位时，车子前方因太靠近左边一整排停放的车，结果擦撞其中三辆汽车，其中一辆车的车牌还被撞落。

视频中可见被告仍试图将车子停进车位，最后却撞上柱子，被告此时才下车查看情况，意识到自己没有办法解决问题，最终把车子停在路中央，回家向父亲求助。