八岁女学生答题错 补习教师拳打抓颈监四天

（早报讯）补习教师教数学，称被八岁女学生气得失控，才会动手打她，星期三（11月2日）早上被判坐牢四天后，还反问法官能否不坐牢。

《新明日报》之前报道，57岁的张添豪（音译）早前承认蓄意伤害未成年者，指他对八岁的女学生弹手臂、拳打、还抓颈项和推头等。

被告星期三早上在庭上说，女童学习很慢，对学习毫无兴趣，又不太回应他，才会气得失控。他甚至提到，女童的母亲是一名英文老师，他不理解为什么她女儿的数学程度和幼儿园程度一般，所以“我是想帮她，不是要伤害她”。

被告还说：“或许是房里太过闷热，所以我失控了。”

主控官反驳说，无论是学生学习问题或是天气因素，被告都没有合理的理由对孩子使用暴力。

法官最终判被告坐牢四天，被告却在下判后反问，能否不坐牢。

据报道，被告至2021年12月为止都在一家补习中心教数学，八岁女童的父亲则是在今年1月聘请他当家教。被告一个星期到女童家两次，每次补习都关上房门在书房里进行。

今年3月18日早上，女童答错题，被告发火骂对方，还用手指弹她的左手臂三次，然后再拳打她的左臂两次。女童疼得大哭，被告接着又抓住她的颈项，把她的头往下推。

女童当晚找父亲哭诉，父亲原本不相信，但数日后同样的事情再次发生。父亲听到被告的叫骂声，立刻打开闭路电视看直播画面，只见被告对女童弹手臂、敲头、打手、拳打手臂，最后再抓颈项。

父亲见状后，冲进书房找被告对质，怎知被告却说他教不了女童，不想继续教了。女童的父亲当天到警局报案。