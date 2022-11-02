交通业者为工教院生提供更多实习机会和学习奖项

（早报讯）下来五年，每年将有50名工艺教育学院学生有机会到康福德高集团旗下业务实习，培养可持续交通科技方面的技能。此外，表现优异的工教院学生也可获颁总值13万5000元学习奖项。

康福德高集团星期三（11月2日）发文告宣布，接来下五年将同工艺教育局合作，就可持续交通科技领域，推出一系列提升工教院学生和康福德高员工技能的培训项目。

合作计划下，康福德高集团每年提供50个实习机会，让工教院学生到集团旗下部门和公司实习，包括汽车工程、德士、私人巴士，以及检测与测试等领域。集团也会赞助优秀生的学习和书籍奖项。

目前，工艺教育局与康福德高全资子公司ComfortDelGro Engineering合作，在工艺教育学院核准的在职培训中心（On-the-Job training Centre）为学生提供一项64小时的培训课程。至今已有超过500名工教院学生完成课程。

康福德高目前也与工艺教育局合作，为工教院毕业生提供五项工读专业文凭课程。

SMRT将为80名工教院学生提供实习机会

工艺教育中区学院院长苏雷什（Suresh Natarajan）（左起）、工艺教育西区学院院长萧翠云、工艺教育局总裁卢巧玉、SMRT集团总裁鄞云斌、SMRT主席佘文民、SMRT集团董事部成员阿布巴卡（Abu Bakar Mohd Nor）签署备忘录，宣布把现有同工艺教育西区学院的合作，扩大至工艺教育中区和东区学院。（SMRT提供）

另一方面，SMRT星期三也在社交媒体发贴文，宣布把现有与工艺教育西区学院的合作，扩大至工艺教育中区和东区学院。

SMRT下来每年将为80名工教院学生提供实习机会，名额比目前增加一倍，培训范围涵盖公共交通和电动车。SMRT同时也为工教院学生设立两个新的学习奖项。