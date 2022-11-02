市场等待美国政策消息 海指周三收涨0.34％

（早报讯）在美国联邦储备局于星期三（11月2日）发布政策决定之前，投资者采取谨慎观望态度，新加坡和亚太股市星期三因此涨跌不一。新加坡股市的海峡时报指数先跌后涨，全天攀升0.34％或10.63点，闭市报3141.13点，已七个交易日连涨。

东京、首尔、悉尼股市收盘时小幅涨跌都不到0.15％，香港、深圳和上海股市因疫情措施放宽传言而领涨2.41％、1.33％和1.15％。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝接受《联合早报》访问时说：“星期二（1日）下午有一个未经证实的传言，称中国大陆成立了一个委员会，以评估退出当前冠病疫情相关措施的方式，中国大陆相关股票在星期三（2日）继续扬升。随后，官方发表声明称不知道有这样的委员会。”

其他亚太股市和新加坡皆小幅涨跌，交投谨慎。黄建锝认为，因为投资者在等待星期三（新加坡星期四凌晨）发布的美国联储局公开市场委员会（FOMC）会议的决定，他们不确定联储局是否会放缓它的紧缩政策。

市场相信联储局这次将加息75个基点，但警惕任何可能出人意料的信息，例如接下来的加息速度方面。

新加坡股市星期三整体交易量减至15亿5000万股，交易总值微增至11亿9000万元。全场上升股271只，下跌股216只。

30只海指成份股当中，多达15只股价上涨，九只下跌，六只持平。本地三家银行的股价在尾盘显著改善，大华银行（UOB）和星展集团控股（DBS）转跌为涨0.21％和0.46％，收报28.07元和34.74元，华侨银行（OCBC）的跌幅则收窄至0.90％，闭市报12.06元。香港置地（Hongkong Land）表现最佳，劲涨4.27％，收报4.15美元。