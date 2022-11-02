新加坡员工须为职业健康负责 通过“体检”了解职业发展

（早报讯）所谓保健胜于治疗，本地员工也须为自己的职业健康负责，通过定期“体检”了解职业发展机会。政府希望为每名员工提供个人化职业洞察，帮助员工探索合适的工作机会，并规划自己的职业与培训途径。

“新加坡携手前进”运动中聚焦经济与就业的赋能（Empower）支柱，星期三（11月2日）举办了一场面向专业人士、经理和执行员（简称PME）的对话会，共60多人参与。

联合领导赋能支柱的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在对话会发言时说，随着人们的寿命延长，更多人在不断变化的经济中抓住新机遇，个人兴趣与需求也随着时间改变，因此会有多份职业。

医科出身的他以职业健康（career health）比喻赋能支柱的三个重点，阐述政府会如何帮助人们制定更长期的职业目标，并朝这些目标努力。

首先，就如做体检，人们须要先知道自己的健康状况。陈诗龙说，政府希望让每名新加坡人自主掌控职业健康，按照个人技能、经验与兴趣了解可考虑的工作机会及培训途径。“我们想要用数据和人工智能，为你生成个人化职业洞察。”

其次，要保持健康，就要培养运动、均衡饮食与睡眠的好习惯。同样地，政府希望帮助新加坡人规划职业生涯，让每个人都能顺应行业发展，以及最新的需求与兴趣更新这份规划。

第三，即使坚持健康作息，仍可能遇上不测风云。人们可能突然失业，而这类就业冲击在越发不稳定的经济增长中，预料会越发频繁。陈诗龙说，政府正在非常仔细地探讨如何为失业员工提供更好的援助，以尽量帮助更多员工返回劳动队伍。

陈诗龙说：“归根到底，我们最大的保障是让所有员工不仅身体健康，也具备就业能力。这样一来，我们可以避开挫折，也可以从挫折中更迅速和轻易地恢复。”