哈莉玛总统李显龙总理会晤中国副总理韩正 重申两国极佳联系

（早报讯）正在我国访问的中国国务院常务副总理韩正星期三（11月2日）拜会哈莉玛总统和李显龙总理，并与国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会谈。两国领导人重申了新中极佳的联系，即使在疫情背景下，依然通过线上会议和双边访问保持了高层互动的势头。

根据外交部文告，两国领导人也肯定，韩正以新加坡作为他在疫情暴发后出国访问的首站，就是新中两国逐步恢复更多人员往来的一个里程碑。

韩正一行是在星期二（1日）抵达新加坡，出席第18届新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议。他星期三往总统府分别拜会了哈莉玛总统和李显龙总理。同日上午，韩正也与国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会谈。我国副总理兼财政部长黄循财则是在星期二晚间与韩正会谈。

外交部文告指出，两国领导人乐见新中在金融、贸易和投资等传统领域，以及在创新、数码经济和绿色发展等新兴领域进行不断扩展的广泛合作。这从第18届JCBC会议和相关联合协调理事会（JSC）会议的实质成果中可以看出。JCBC由我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和韩正共同主持。

哈莉玛总统、李显龙总理、黄循财副总理和张志贤国务资政也祝贺中国共产党在中国发展的重要节点上，成功召开了第二十次全国代表大会（中共二十大）。双方同意，两国依据各自的发展优先事项继续发展和加强双边合作，不仅会给两国，也会给更广泛的区域带来益处。

文告称，两国领导人还就气候变化、全球经济面临的挑战等区域和国际问题交换了意见。

韩正下午结束为期两天的新加坡访问，返回中国。