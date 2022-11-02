新加坡医疗集团收购价提高至0.40元

（早报讯）收购者已把新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）收购价，提高至每股现金0.40元。

TLW Success公司星期三（11月2日）晚上发布消息时指出，它提出的新收购价，比原收购价0.37元高出约8.1％或3分，并比过去12个月新加坡医疗集团的交易量加权平均价高出25.4％至28.6％。

这个修订后的收购献议是最终献议。TLW Success表示，在环球营运和经济环境不确定、低交易流通的风险下，这个献议是股东套现投资的一个非常吸引人的机会，而且不必承受佣金和其他交易成本。

截至11月2日，收购者已掌控约77.42％新加坡医疗集团已发行股票。这是股东目前唯一可选择接受的收购献议。

之前已接受献议的股东，待收购献议转为无条件之后，也将能获得这个提高后的收购价。他们不必采取进一步的行动。

TLW Success是新加坡医疗集团三名董事拥有的公司，他们是非执行主席Tony Tan Choon Keat、执行董事兼总裁Beng Teck Liang和执行董事Wong Seng Weng。它原本提出的收购价是每股现金0.37元或1股收购者的新股，要把除牌集团私有化。这个原收购献议被独立财务顾问评为“不公平但合理”，建议董事会建议股东接受献议。

新加坡医疗集团星期三股价猛涨4.11％，闭市报0.38元。