星期四开盘可关注股票

（早报讯）尽管美国联邦储备局如预期宣布加息75个基点，联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）暗示有可能需要更多轮的加息以对抗通胀，美国星期三（11月2日）隔夜股市闭市时全面下跌。

纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别下滑3.36％、2.50％和1.55％。

由于加息75个基点符合市场预期，美国股市一度在联储局发出文告后上扬。不过，鲍威尔在本地时间11月3日凌晨2时举行的新闻发布会上的讲话，加剧投资者的担忧，以致美国股市闭市时下滑。

鲍威尔在新闻发布会上表明，非常有决心把通胀降至2％的目标。联储局公开市场委员会（FOMC）将利率再度上调75个基点，也预计进一步加息是适当举措。联邦基金利率（federal funds rate）目前处于3.75％至4％的水平，是2008年1月以来的最高水平。

鲍威尔说，即便美国经济增长已显著放缓，就业市场仍然非常紧张，失业率处于50年以来最低水平，职位空缺仍处于高水平，工资增长也居高不下，通胀则远高于2％的长期目标。

鲍威尔强调，货币政策收紧须一定的时间完全见效，尤其是在通胀方面。他说利率周期“还有一段路要走”，最终的利率也会远高于之前的预期。

他表示，委员会有可能在12月举行的会议探讨放缓加息步伐的可能性，但若通胀仍居高不下，则有可能继续加息。

亚太股市星期四（3日）开盘时下滑，悉尼和韩国分别下滑2.13%和1.49%；日本股市则休市。

新加坡海峡时报指数星期三全天上扬0.34％或10.63点，闭市报3141.13点。

以下是星期四值得关注的股票：

1.新加坡邮政（Singapore Post）星期四开市前发布的上半年业绩显示，截至9月底的上半年亏损为990万元，每股亏损为0.68分。董事会宣布派发每股0.18分的股息，派息日为11月30日。集团上半年营收同比增加31.1％至9亿5890万元，这也是有史以来半年营收的最高纪录。

2.凯德投资（CapitaLand Investment）开市前发文告宣布设立两个人民币在岸基金，China Business Park Core RMB Fund I（CBPCF I）和CBPCF II，投资于中国的商业园机遇。CBPCF I总值3亿8000万元人民币（约7600万新元），有四名新国内投资者；CBPCF II的总值则是36亿元人民币，有六名新国内投资者。凯德投资分别持有基金10％和20％的股权。

凯德投资已为这两个基金筹集32亿元人民币的第三方资本，这两个基金也会为凯德投资的基金管理规模（funds under management）增加82亿元人民币。

3.纳峰科技（Nanofilm）星期三闭市后发布首九个月的业务报告时指出，即便宏观经济逆风、供应链干扰和客户的资本投资放缓给营运环境造成挑战，集团首九个月营收仍然表现坚韧，同比增加10％。先进材料和纳米加工（nanofabrication）的增长抵消了工业设备业务的负增长。

尽管短期营运环境仍具挑战，集团在采取各种措施优化营收和营运成本以缓冲影响。