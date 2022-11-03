我国研发太阳能预测系统 有助提高电网可靠性

（早报讯）我国研发的太阳能预测系统已完成测试，证实可提前多达一小时预测全岛的太阳辐照度，帮助减少发电时所须动用的储备能源。随着我国持续提高太阳能装机容量，这将有助进一步提升电网的可靠性与韧性。

由新加坡国立大学属下的新加坡太阳能研究院（Solar Energy Research Institute of Singapore，简称SERIS）与新加坡能源市场管理局和新加坡气象署合作研发的太阳能预测系统，今年9月在能源局的电力系统控制中心完成为期一年的测试。

测试结果显示，这个首创的预测系统能够提前多达一小时预测全岛的太阳辐照度（solar irradiance），平均误差率低于10%，为热带地区的太阳预测系统当中最低之一。

这个系统利用由SERIS在全岛的建筑屋顶和变电站设置的25个太阳辐照度感应器所收集的数据，再结合动态太阳能预测技术，如卫星图像和机器学习算法，与气象署的天气预报系统数据，以达成预测太阳辐照度的效果。

与发电厂不同，太阳能发电无法根据能源需求做出调整，发电量取决于天气条件。这可能导致电力需求与太阳能光伏系统的供应输出之间的不平衡。在太阳能预测系统的帮助下，能源局可预测太阳能发电量，进而提前采取措施来管理太阳能的间歇性问题，让电网更可靠。

能源局将在2023年底前，把太阳能发电预测数据结合进能源管理系统中。这些数据也会提供给能源市场公司，以让发电厂更准确地调度电源，满足电力需求。

政府早前定下目标，要在2025年把太阳能装机容量提升至1.5千兆峰瓦（gigawatt-peak），到2030年进一步推高至2千兆峰瓦，相当于我国到时总电力需求的3％。